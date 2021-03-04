Сестра известного телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина покорила невероятно стильным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала очень яркое видео, на котором она кривлялась и показывала себя во всей красе. Ангелина была одета в стильный пиджак, ободок и желтые солнцезащитные очки. Она показывала язык, демонстрируя свое отличное настроение и удивительный космический лук.

«Настроение меняется 100 раз в день только у меня? Но когда ты классно оделась, в любой момент просто смотришь в зеркало - настроение тоже класс! Согласны?», - подписала фото красотка.

Она рассказала, как проходит ее день с маленькой дочкой. Ангелина призналась, что малышка разбудила ее в 5 утра.



«8:00. Ребенок улыбается - я счастлива, муж счастлив!



10:00. Стою в пробке, как всегда! Чтобы не нервничать, слушаю аудиокнигу.



12:00. Спокойствие, только спокойствие: один клиент опоздал, другой перепутал время, третий пришел раньше, а четвертый вообще не пришел...



14:00 Вкусная еда поднимает настроение всегда!», - поделилась своим распорядком дня Ангелина.

В комментариях девушке оставили массу слов поддержки и комплиментов.

«Красотка Диме привет», «Класс!», «А все равно умница, красавица!», «И хорошо, что меняется настроение... а то было бы наверное скучно», - пишут пользователи сети.

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