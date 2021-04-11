Сестра известного телеведущего Дмитрия Комарова Ангелина показала яркие фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, у известного украинского телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова не только красивая молодая жена Александра, но и очаровательная сестра Ангелина. Девушка не такая публичная, как ее брат, она работает креативным директором салонов красоты. А еще она молодая мама и активная пользовательница Instagram, где часто радует своих подписчиков яркими фото и видео из своей жизни.

Так, в этот раз Ангелина поделилась с подписчиками яркими кадрами в двух разных образа – на первом снимке она вся в черном, на втором – в белом. Так, сначала девушка запечатлена на прогулке, куда вышла в широких брюках с прозрачной кофточкой, поверх которой надела стильный топ. Свой образ она дополнила необычным поясом и модной сумочкой. Волосы красотки распущены и растрепаны ветром, а на ее лице интересные солнцезащитные очки с цепочкой.

На втором снимке Комарова снята среди белых стен, и сама она в белом наряде. На ней широкие брюки с разрезами и надписями и короткая белая блузка оверсайз с черными пуговицами. Здесь Ангелина стоит с белой сумочкой в руках и не смотрит в камеру. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. В подписи к публикации девушка написала: "Черный или белый?". А поклонники тут же принялись обсуждать ее снимки, засыпая комплиментами в комментариях.

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