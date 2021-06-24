Сестра известного украинского путешественника и ведущего шоу «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова показала забавный летний образ с желтой уточкой и детским ведерком

Как известно, у Комарова есть сестра Ангелина. Она уже успела прославиться как топовый стилист Киева, а в октябре прошлого года стала еще и мамой. У Ангелины родилась дочь, и сейчас Комарова активно занимается ее воспитанием.

Как пишет Politeka.net, сестра ведущего упомянула малышку и в новом посте на своей странице в Инстаграм. Она поделилась снимком, сделанным, судя по всему, во дворе особняка. На фото Ангелина уверенно шагает вперед в модных джинсах и очень коротком черном топе. Дополняют образ модницы яркие зеленые босоножки и неоновые очки.

В руках у нее надувной матрас в виде желтого утенка, а также детское пластмассовое ведерко.

«Это я иду в песочницу разбираться кто забрал лопатку у моего ребёнка», - подписала фото Комарова.

«Вау моя богиня», «"На лабутенах и в ох...штанах"», - написали в комментариях к посту подписчики девушки.

Ранее мы писали, что Ангелина опубликовала фото в красном купальнике. Девушка на двух кадрах продемонстрировала роскошную фигурку и грациозность.

Напомним, сестра Комарова из "Мир наизнанку" показала фигуру в купальнике, удивив откровением: "Я ненавижу...".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" обратился к сестре-красотке с неожиданной просьбой: "Позвала бы меня...".

Также Politeka писала, что красотка-сестра Комарова из "Мир наизнанку" удивила смелыми перевоплощениями: "Черный или белый?".