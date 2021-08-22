Украинский путешественник Дмитрий Комаров, звезда "Мир наизнанку", показал себя в интересной локации

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров стал популярным украинским ведущим, показывая самые интересные места планеты Земля. Красавчик активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Дмитрий был в рубашке и шортах. Комаров стоял возле огромного дерева в лесу, впечатляя его размером.

"Традиционно. Где это чудо природы и невероятная красота, которая меня очень впечатлила? Амазония? Нацпарк в Африке? Джунгли Борнео? Австралия? Новая Гвинея? Доминикана? Или... Ваш вариант", - написал Дмитрий Комаров под фото.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Дима, очень любим "Мир наизнанку", пересматриваем с детьми даже и не знаю по какому разу, сбились со счета", "Дмитрий, приезжайте в Дагестан, в Древний Дербент. Представляю, какая интересная колоритная передача получилась бы", "Ботанический сад в Батуми", "Живописное место".

Напомним, потрепанный Комаров из "Мир наизнанку" поразил видом среди джунглей

А еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" решил отгрохать дом в Карпатах и похвастался покупкой

Также Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" оседлал коня, чтобы показать украинцам райское место в Карпатах



