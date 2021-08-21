Известный телеведущий Дмитрий Комаров поделился в соцсети неожиданным фото в джунглях

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который объездил уже едва ли не весь мир, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз он поделился забавным фото из джунглей, а в подписи к нему заинтриговал новым сезонов своего трэвел-шоу "Мир наизнанку".

На фотографии, которую Дмитрий сделал сам, он запечатлен среди густого леса с высокими зарослями и туманной дымкой. Перед камерой телеведущий появился в серой футболке, его волосы чуть растрепаны, а на лице странный вид, хоть он и подмигивает в объектив.

В подписи к кадру Комаров написал: "Джунгли. Племена. Тропики. Новые экспедиции. Загадки прошлого. Непредсказуемые маршруты. Соскучились по #мирнаизнанку? Снять что-нибудь новенькое? Ждете?". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию Димы, отмечая, как любят его программу: "Ждем новенького. Класс фото", "Очень ждем. Обожаю вашу программу", "Всегда ждем", "Очень жду. Обожаю вашу передачу. Вы лучшие", "Ого! Круто! Ждем!", "Конечно ждем".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" решил отгрохать дом в Карпатах и похвастался покупкой: "Меня можно поздравить".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" оседлал коня, чтобы показать украинцам райское место в Карпатах: "Это бомба".

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" впервые вышел на связь после личной трагедии: "Какую нужно иметь силу…".