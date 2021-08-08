Телеведущий Дмитрий Комаров поделился изменениями, которые произошли в его жизни

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий Дмитрий Комаров решил поселиться на Прикарпатье. Он купил участок земли в Верховине - поселке городского типа в Ивано-Франковской области Украины, на котором планирует построить дом.

Об этом телеведущий сообщил на официальной странице канала 1+1 в Instagram.

"Верховина, встречай нового соседа. Меня можно поздравить – вчера я поселился в Верховине, точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет", - поделился ведущий в своем сообщении в Instagram.

К посту он опубликовал снимок, на котором позировал в гуцульской одежде. Яркие природные краски Карпат воплотились в вышитой сорочке и кептаре. В орнаментальных узорах одежды угадываются звездное небо, карпатское солнце и весеннее буйство красок горных лугов.

Фолловеры не прошли мимо, восхищаясь невероятными пейзажами и поздравляя Дмитрия в ответ: "Молодец, ты достоин этого, ты супер", "Дима, удачи тебе", "Если Карпаты - то только Верховина! 100% Лучший городок", "Карпаты самое красивое место в мире", "В Карпатах отдыхает сердце и душа, невероятные пейзажи".

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