Украинский путешественник и ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о поездке в Карпаты

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров решил показать, как отправился в Карпаты. Телеведущий опубликовал несколько фото, поделившись своими впечатлениями в Инстаграм. На одном из фото Комаров был верхом на лошади.

"Верховина, встречай нового соседа))! Или «осторожнее с желаниями, они сбываются». Я не могу посчитать, сколько раз был в Карпатах: школьные лагеря, студенчество, сумасшедшее увлечение горными лыжами и фрирайдом, походы. Я с детства в Карпатах. Естественно, когда мы начали снимать первый сезон украинских программ – Карпаты подразумевались сами собой. Вопрос был лишь в том, где начать? Драгобрат? Буковель? Славское? Яремче? Ворохта? Пилипец? Я был во всех этих и других местах, все обожаю. Мне было всё равно, с какого населенного пункта начинать. Карпаты совершенны. Везде. И вот нам с коллегами в интернете попалась информация про деда Ивана, который более 50 лет продает в киоске газировку с сиропом, вдохновившись фильмом «Кавказская пленница», и используя древнее оборудование (см. фото) В центре Верховини", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Киоск вода. Это бомба", "Горы манят тех,чья душа им по размеру!Дмитрий,у Вас она большая,Вы любите людей! Удачи во всём!!!", "Какая же все-таки красота! Шикарные Карпаты! Шикарные соседи".

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