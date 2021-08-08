Телеведучий Дмитро Комаров поділився змінами, які відбулися в його житті

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий Дмитро Комаров вирішив оселитися на Прикарпатті. Він купив ділянку землі у Верховині - селищі міського типу в Івано-Франківській області України, на якому планує побудувати будинок.

Про це телеведучий повідомив на офіційній сторінці каналу 1+1 в Instagram.

"Верховина, зустрічай нового сусіда. Мене можна привітати - вчора я оселився у Верховині, точніше, поки купив ділянку 10 соток. Наступного року сподіваюся почати будувати дачу. Чекайте фотозвіт", - поділився ведучий у своєму повідомленні в Instagram.

До посту він опублікував знімок, на якому позував у гуцульському одязі. Яскраві природні барви Карпат втілилися у вишитій сорочці та кептарі. В орнаментальних візерунках одягу вгадуються зоряне небо, карпатське сонце і весняне буйство фарб гірських лугів.

Фолловери не пройшли повз, захоплюючись неймовірними пейзажами і вітаючи Дмитра у відповідь: "Молодець, Ти гідний цього, ти супер", "Діма, удачі тобі", "Якщо Карпати-то тільки Верховина! 100% найкраще містечко", "Карпати найкрасивіше місце в світі", "У Карпатах відпочиває серце і душа, неймовірні пейзажі".

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