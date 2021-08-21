Відомий телеведучий Дмитро Комаров поділився в соцмережі несподіваним фото в джунглях

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, який об'їздив вже Чи не весь світ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу він поділився кумедним фото з джунглів, а в підписі до нього заінтригував новим сезонів свого тревел-шоу "Світ навиворіт".

На фотографії, яку Дмитро зробив сам, він зображений серед густого лісу з високими заростями і туманним серпанком. Перед камерою телеведучий з'явився в сірій футболці, його волосся трохи розпатлане, а на обличчі дивний вигляд, хоч він і підморгує в об'єктив.

У підписі до кадру Комаров написав: "Джунглі. Плем'я. Тропік. Нові експедиції. Загадки минулого. Непередбачувані маршрути. Скучили за #мирнаизнанку? Зняти що-небудь новеньке? Чекаєте?". Користувачі тут же почали коментувати публікацію Діми, відзначаючи, як люблять його програму: "Чекаємо новенького. Клас фото", "Дуже чекаємо. Обожнюю вашу програму", "Завжди чекаємо", "Дуже чекаю. Обожнюю вашу передачу. Ви кращі", "Ого! Круто! Чекаємо!", "Звичайно чекаємо".

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