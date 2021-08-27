Известный путешественник Дмитрий Комаров раскрыл впечатляющие подробности съемок в Пакистане

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров полюбился зрителям за съемки своей программы "Мир наизнанку". Дима со своими экспедициями объездил едва ли не весь мир, но даже его поразила удивительная страна Пакистан. В своем Instagram путешественник поделился впечатляющими подробностями съемок в этой стране, а также показал красноречивые фото.

По словам Дмитрия, в новых выпусках украинцы увидят эксклюзивные кадры из закрытого для мира Пакистана, раньше никто такого не показывал. "Сюжеты, которые мы снимали там, куда практически невозможно получить разрешение, а работать можно только в сопровождении военизированной государственной охраны. Нас очень поддерживало правительство Пакистана. Я уже привык к тому, что есть 2 или 4 джипа сопровождения", - поделился Комаров.

"За 11 лет беспрерывных съемок в экзотических странах удивляться стало все сложнее, но Пакистан удивлял каждый день", - добавил телеведущий.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" растаял в объятиях загорелой жены: "Нас всегда объединяет любовь".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" поразил украинцев новым фото, заинтриговав местом: "Где это чудо природы...".

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