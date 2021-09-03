Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров расскажет о своих новых приключениях в Пакистане

Дмитрий Комаров объездил много стран, в которых старается заснять и показать то, что ранее никому не было известно, передает Politeka.net.

Известно, что телеведущий отправился в экстремальную поездку в Пакистан. Зрители уже увидели серию выпусков, а сейчас их готовят - к новым.

В сообщении в Инстаграм говорится, что телеведущий прокатится на автобусе, который разрисовал яркими красками местный "Да Винчи" - Нусрат Икбала. Известно, что художник создает уникальный автомобильный декор для всего мира.

Кроме того, Комаров получит уникальный подарок от мастера, а также украинцы увидят, как местные жители отреагировали на его слишком яркий вид посреди дороги.

За час пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Наконец-то 🔥🔥", "Дмитрий Комаров лучший самый добрый и искренний человек 😌😄", "Очень ждем 🥰🥰🥰", - написали пользователи сети.

Отметим, в ранее в выпусках о Пакистане Дима Комаров также рассказал много интересного. В частности, телеведущий с оператором попали в экстремальную ситуацию с ядовитой змеей, которая потерялась в их машине. К счастью, все закончилось благополучно.

Напомним, над отважным Комаровым из "Мир наизнанку" нависла страшная опасность

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" поразил украинцев новым фото, заинтриговав местом

Также Politeka писала, Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места