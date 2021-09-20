Участник первого сезона шоу «Холостячка» Андрей Рыбак жестко высказался о скандале с супругами Пустовит, которые вынесли жуткие подробности своей семейной жизни на публику

Как известно, ранее в Украине разгорелся громкий скандал с участием блогеров Саши и Игоря Пустовит. Семейная пара постоянно хвасталась в Инстаграм своей счастливой совместной жизнью, однако недавно Александра призналась, что они разводятся, а в реальности их отношения были далеки от идеала. Жена обвинила супруга в шантаже, недоверии и постоянных семейных ссорах, а он, в свою очередь, заявил, что она врет.

Как пишет Politeka.net, украинский радиоведущий и юморист Андрей Рыбак, дошедший до финала шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной, прокомментировал эту ситуацию в своем Инстаграм.

«Игорь Пустовит дал ответное интервью. Если вы помните, я говорил о Саше Пустовит – блогерше, которая рассказала на всю страну правду о своем муже. Ну, по крайней мере, она ее так позиционирует. Может и правда, я ничего не говорю…А Игорь теперь расскажет свою версию», - рассказал своим подписчикам Рыбак.

Впрочем, он отметил, что идея продолжать давать комментарии на эту тему может оказаться не лучшей для Пустовита. Так, Рыбак напомнил о другом скандальном разводе украинского шоу-бизнеса – расставании ведущего Владимира Остапчука с его экс-женой Еленой Войченко. Тогда супруга обвинила шоумена в измене, рассказав подробности на всю страну, а многие украинцы встали на ее сторону и начали осуждать ведущего.

«Лучше бы молчал! Вова Остапчук уже на эти грабли наступал!», - отметил Рыбак.

Напомним, Рыбак из "Холостячки" показал кадры с места жуткого ДТП и обратился к украинцам.

Как сообщала Politeka, блогерша Саша Пустовит разрыдалась, рассказывая о настоящих причинах развода.

Также Politeka писала, что блогер Игорь Пустовит раскрыл свою версию скандального развода с женой.