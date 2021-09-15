Известный украинский блогер Игорь Пустовит ответил на обвинения своей жены, которая на всю страну раскрыла скандальные детали их развода

Игорь и Саша Пустовит прославились в соцсетях как пара блогеров, которая регулярно показывала в Инстаграм свою счастливую семейную жизнь. Однако, недавно Саша честно призналась, что они разводятся, ведь в реальности их отношения оказались далеки от идеала.

В интервью Маше Ефросининой «Экзамен на откровенность» блогерша заявила, что муж шантажировал ее с помощью ее болезней, а также требовал для себя более выгодных условий развода.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Игорь ответил на эти обвинения. В сториз блогер рассказал о конфликте от третьего лица, заявив, что увидел интервью «одной блогерши», которая рассказывает о разводе с мужем и «так жестко его унижает».

«А потом я подумал: я же не слышал его версию. Там же шесть лет совместной жизни! Я же вообще не знаю, что он пережил. И я как-то задумался…», - произносит на видео блогер.

Судя по его дальнейшей риторике, он считает, что бывшая супруга просто мстит ему за то, что он счастлив в своих новых отношениях. Блогер также решил напомнить о том, что у них с Сашей есть общие дети, которые могут оказаться втянутыми в скандал.

«А потом мне стало жалко его детей. Они же вырастут и им надо будет объяснять, что мама так пошутила, у папы просто началась новая жизнь и он стал счастлив, и она не смогла ему этого простить, и она захотела его унизить…», - подытожил Пустовит.

Напомним, блогерша Саша Пустовит раскрыла правду, которую скрывала за идеальными фото с мужем.

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