Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал на свадьбе в Пакистане

Как пишет Politeka.net, в анонсе популярного шоу показали, как Комаров веселился на свадьбе в далекой стране.

«Дмитрий Комаров @komarovmir узнает, какой выкуп дают за невесту в пакистанской пустыне, чем угощают гостей среди песков и зачем жених надевает на себя деньги», - отметили в анонсе программы.

Как известно, новый сезон «Мира наизнанку» посвящен Пакистану, по которому Комаров долгое время путешествовал. Журналисту посчастливилось попасть на свадьбу, которую проводили прямо в пустыни. Жених появился на свадьбе в костюме из денег, а гостей угощали экзотическими пустынными блюдами.

По словам Комарова, побывать на свадьбе индуистов в мусульманской стране - большая удача для журналиста.

В комментариях оставили много восторженных отзывов.

«Журналист от бога», «Всегда с нетерпением жду выпуска «Мир наизнанку», «Ностальгия, обратно в 2000-е. Немного пахнет стариной. Вспомнить все и даже больше», - пишут зрители.

Напомним, что Комаров удивил странными ситуациями на съемках: "В сопровождении охраны".

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