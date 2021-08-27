Відомий мандрівник Дмитро Комаров розкрив вражаючі подробиці зйомок у Пакистані

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров полюбився глядачам за зйомки своєї програми "Світ навиворіт". Діма зі своїми експедиціями об'їздив чи не весь світ, але навіть його вразила дивовижна країна Пакистан. У своєму Instagram мандрівник поділився вражаючими подробицями зйомок у цій країні, а також показав красномовні фото.

За словами Дмитра, в нових випусках українці побачать ексклюзивні кадри із закритого для світу Пакистану, раніше ніхто такого не показував. "Сюжети, які ми знімали там, куди практично неможливо отримати дозвіл, а працювати можна тільки в супроводі воєнізованої державної охорони. Нас дуже підтримував уряд Пакистану. Я вже звик до того, що є 2 або 4 джипи супроводу", - поділився Комаров.

"За 11 років безперервних зйомок в екзотичних країнах дивуватися стало все складніше, але Пакистан дивував кожен день", - додав телеведучий.

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" розтанув в обіймах засмаглої дружини: "Нас завжди об'єднує любов".

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" вразив українців новим фото, заінтригувавши місцем: "Де це диво природи...".

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