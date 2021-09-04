Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відправився в Пакистан, де покатався на справжньому "шедеврі"

Відомий мандрівник знімає програму, в якій намагається показати незвідані місця, передає Politeka.net. Вже довгий час Комаров розповідає про Пакистан.

У новій серії випусків ведучий поділився цікавою історією про відомого майстра. Деякі деталі Дмитро розповів у своєму Instagram.

За словами автора "Світу навиворіт", йому довелося поїздити на автобусі з декором ручної роботи. Його вразила картина майстра, тому він купив старий мотоцикл приблизно за 430 доларів і звернувся до найвідомішого майстра в країні.

"За три тижні він перетворив цього дідка з двигуном 125 "кубиків" в шедевр, який гідний стати музейним експонатом", - поділився ведучий.

Хоча Дмитру не хотілося псувати "шедевр", він все-таки подолав на цьому мотоциклі пристойну відстань і навіть поїздив у супроводі кількох джипів воєнізованої охорони в Белуджистані.

На жаль, на одній зі зйомок Комарову з військовими довелося екстрено тікати, тому мотоцикл кинули в кузов, де він подряпався, а деякі деталі декору відпали. Однак свій шарм транспорт не втратив.

"Новий двоколісний друг привертав увагу всіх навколо: пакистанці на дорогах по всій країні сигналили і захоплювалися, показуючи піднятий вгору великий палець руки", - поділився Комаров.

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" вразив занадто яскравим виглядом посеред дороги

Як повідомляла Politeka, "Міс Україна" Кучеренко засвітила фото з Комаровим, зроблене до початку їхніх стосунків

Також Politeka писала, Комаров з "Світ навиворіт" вразив дивними ситуаціями на зйомках