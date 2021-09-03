Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповість про свої нові пригоди в Пакистані

Дмитро Комаров об'їздив багато країн, в яких намагається зняти й показати те, що раніше нікому не було відомо, передає Politeka.net.

Відомо, що телеведучий відправився в екстремальну поїздку в Пакистан. Глядачі вже побачили серію випусків, а зараз їх готують - до нових.

У повідомленні в Instagram йдеться, що телеведучий прокотиться на автобусі, який розмалював яскравими фарбами місцевий "Да Вінчі" - Нусрат Ікбала. Відомо, що художник створює унікальний автомобільний декор для всього світу.

Крім того, Комаров отримає унікальний подарунок від майстра, а також українці побачать, як місцеві жителі відреагували на його занадто яскравий вигляд посеред дороги.

За годину пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Нарешті🔥 🔥", "Дмитро Комаров найкращий найдобріший і щирий чоловік😌 😄", " дуже чекаємо🥰 🥰 🥰", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, раніше у випусках про Пакистан Діма Комаров також розповів багато цікавого. Зокрема, телеведучий з оператором потрапили в екстремальну ситуацію з отруйною змією, яка загубилася в їхній машині. На щастя, все закінчилося щасливо.

Нагадаємо, над відважним Комаровим з "Світ навиворіт" нависла страшна небезпека

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" вразив українців новим фото, заінтригувавши місцем

Також Politeka писала, Комаров постраждав на зйомках "Світ навиворіт" , на обличчі не залишилося живого місця