Популярна украинская блогерша Саша Пустовит не смогла сдержать слезы, рассказывая правду об отношениях с мужем

Саша недавно объявила о своем разводе с мужем, с которым долгое время показывала идеальную картинку в Инстаграм. При этом правда об отношениях с Игорем Пустовитом оказалась не такой, как ожидали поклонники. Высказаться об отношениях Сара решила в интервью Маше Ефросининой "Экзамен на откровенность».

После того, как мужчина начал читать ее переписки, шантажировать и требовать развод на выгодных для него условиях, она молчать уже не смогла. Игорь Пустовит даже решил использовать болезни Саши против нее.

«Булимия - это его фетиш. Меня этим унижать и меня этим убивать. Среди ночи он мне присылает угрозы», - рассказывала девушка. После этого Саша собралась с силами, чтобы признаться в болезненных для нее моментах.

Во время первой беременности врачи поставили ей диагноз туберкулез, а Игорь потребовал аборт, не желая лечить больного ребенка.

«Тогда я получила от Игоря первый удар в спину. Он сказал, чтобы я делала аборт. Он не будет возить больного ребенка в Германию на лечение. Хотя все доктора говорили, что все будет хорошо:

"Это плацентарный барьер и ребенок родится здоровым. Есть ты сделаешь сейчас аборт - ты умрешь. Потому что беременность это единственный механизм, запущенный в твоем организме, который поддерживает его дееспособность. Аборт бьет по здоровью, иммунитету и эта болезнь тебя просто съест". В итоге я родила здорового мальчика» - плача перед телеведущей, высказалась Саша.

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