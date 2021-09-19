Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак стал свидетелем ДТП

Как пишет Politeka.net, на телеэкранах радиоведущий и юморист Андрей Рыбак впервые засветился в составе команды "Отдыхаем вместе" в шоу "Лига Смеха". Позже Рыбак решил принять участие в реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Ближе к финалу мужчина решил покинуть шоу ради девушки, в которую был давно влюблен.

Сейчас Рыбак часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. На этот раз юморист рассказал, как добирался во Львов на свадьбу, где должен был быть ведущим. Так, Рыбак не мог попасть на праздник из-за жуткого ДТП, которое произошло на трассе. Дело в том, что фура пробила отбойник и преградила дорогу.

"Задача усложнилась! Ждать или искать объезд", - прикрепил опрос юморист.

К счастью, Андрею удалось приехать во Львов.

"Объезжал окольными путями! Но добрался!",- сказал Рыбак.

Заметим, что Рыбаку посчастливилось приехать в отель, хотя и за 15 минут до начала свадьбы.

"Когда наконец приехал на свадьбу, зашел в номер, а гости собираются за 15 минут", - написал Андрей.

Как позже рассказал юморист, объехать аварию ему удалось на арендованной машине марки Toyota.

"Вот он мой спаситель! Реально объехал на ней все какими-то лесами и полями и даже не застрял", - рассказал участник "Холостячки".

Ранее Politeka писала, что Рыбак на яхте показал ту, ради которой ушел из "Холостячки": "Ты моя...".

Напомним, что Рыбак из" Холостячки "разозлил свою девушку и оказался на улице:"Хорошо, что не гипс".

A еще Politeka сообщала, что Рыбак из" Холостячки "в одном халате показал трюки, которым научился после проекта:"развлекались как могли".