Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак стал свидетелем ДТП
Как пишет Politeka.net, на телеэкранах радиоведущий и юморист Андрей Рыбак впервые засветился в составе команды "Отдыхаем вместе" в шоу "Лига Смеха". Позже Рыбак решил принять участие в реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Ближе к финалу мужчина решил покинуть шоу ради девушки, в которую был давно влюблен.
Сейчас Рыбак часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. На этот раз юморист рассказал, как добирался во Львов на свадьбу, где должен был быть ведущим. Так, Рыбак не мог попасть на праздник из-за жуткого ДТП, которое произошло на трассе. Дело в том, что фура пробила отбойник и преградила дорогу.
"Задача усложнилась! Ждать или искать объезд", - прикрепил опрос юморист.
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К счастью, Андрею удалось приехать во Львов.
"Объезжал окольными путями! Но добрался!",- сказал Рыбак.
Заметим, что Рыбаку посчастливилось приехать в отель, хотя и за 15 минут до начала свадьбы.
"Когда наконец приехал на свадьбу, зашел в номер, а гости собираются за 15 минут", - написал Андрей.
Как позже рассказал юморист, объехать аварию ему удалось на арендованной машине марки Toyota.
Ранее Politeka писала, что Рыбак на яхте показал ту, ради которой ушел из "Холостячки": "Ты моя...".
Напомним, что Рыбак из" Холостячки "разозлил свою девушку и оказался на улице:"Хорошо, что не гипс".
A еще Politeka сообщала, что Рыбак из" Холостячки "в одном халате показал трюки, которым научился после проекта:"развлекались как могли".