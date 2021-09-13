Відомий радіоведучий і учасник 1 сезону проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак здивував відео

Як повідомляє Politeka.net, перший сезон шоу "Холостячка" на телеканалі СТБ завершився давно. Одним з найяскравіших учасників став радіоведучий і комік Андрій Рибак.

Кілька годин тому він показав кумедне відео в мережі Instagram.

Так, комік вирішив повторити популярний пранк. Він полягає в тому, щоб назвати свою кохану іншим ім'ям і щось у неї попросити. Після цього залишається лише чекати, як відреагує "друга половинка".

Андрій вирішив попросити "Катю" зробити йому каву. Що ж кави вона його дійсно пригостила, але після цього вигнала з дому. На останніх кадрах відео можна помітити, як Рибак спить на лавочці та п'є каву, опинившись на вулиці після пранка.

Користувачам мережі припав до смаку гумор коміка і вони його за це похвалили: "Ржу не можу", "Ой, не можу", "Добре, що не гіпс", "Катя кави таки зробила", " Ого, і таке буває)".

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