Юморист Андрей Рыбак, который был участником первого сезона реалити-шоу "Холостячка", показал архивное фото
Как пишет Politeka.net, известный юморист и шоумен Андрей Рыбак, который впервые засветился на телевидении в проекте "Лига Смеха", а впоследствии принимал участие в реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram.
На этот раз Рыбак устроил поклонникам интересную рубрику – они писали ему дату и год, а он показывал фото с того дня. Так, юмориста попросили показать, что он делал 13 апреля 2010 года. Рыбак опубликовал архивное фото с Чемпионата житомирских команд КВН "Жарт 2010" и сказал, что тогда его команда называлась "Ранетки".
В личные сообщения Рыбаку написали, что 11 лет назад он был "страшненький".
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"Это 2010! Тогда не было FaceApp!) Выживали как могли", - ответил рыбак.
Напомним, что недавно Андрей Рыбак откровенно и немного с юмором рассказал фанатам о своих страхах. Так, шоумен боится высоты, насекомых, темноты, когда заходит в лифт, чтобы ключи не упали и многое другое.
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