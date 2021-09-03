Колишній фаворит "Холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак, що вилетів з шоу за крок до фіналу, щасливий у своїх нових стосунках

Радіоведучий і блогер не соромиться показувати в соцмережі свою любов до Аліни Смирнової. Як відомо, після провалу на "Холостячці" Рибак повернувся до своєї колишньої дівчини і почав все з чистого аркуша. Парочка вже майже рік живе разом в Києві, багато подорожує і ділиться кадрами сімейної ідилії.

У своєму останньому пості в Instagram Рибак показав романтичний момент з коханою, з якою потрапив під дощ, передає Politeka.net. Вони з Аліною, мокрі і щасливі, ніжно дивилися один на одного. Блогер зворушив підписом до кадру: "Чому люди так бояться потрапити під дощ? Адже це зовсім не страшно! Головне - потрапити під нього з потрібною людиною!😋".

За лічені хвилини користувачі встигли поставити тисячі "лайків", а деякі навіть прокоментували: "❤️🔥Клас 😍".

Нагадаємо, про свою закоханість в Аліну Андрій зізнався "Холостячці" Мішиній в розпал зйомок шоу. Він тоді розповів, що пішов на проект заради піару і був упевнений, що до Мішиної у нього не виникне почуттів, але помилився. Андрій неодноразово запевняв Ксенію, що за час проекту несподівано для себе закохався в неї по-справжньому, а почуття до Аліни охололи. Але, як бачимо, блогер тоді зовсім заплутався в своїх почуттях.

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