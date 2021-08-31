Колишній учасник проекту "Холостячка" Андрій Рибак показав відео зі спогадами про літо цього року

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної і потрапив на проект, завдяки якому став відомим. Андрій активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу Андрій Рибак опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Андрій засвітив своє спільне фото з його дівчиною Аліною. Варто нагадати, що через цю дівчину екс-учасник "Холостячки" відмовився від Ксенії Мішиної.

"До побачення, літо! Побачимося через 9 місяців! Будь ще крутіше, благаю!😋🔥 ",- підписав відео Андрій Рибак.

Також, одним з яскравих спогадів є відео з його кращим другом Олександром Еллертом, який теж брав участь у "Холостячці" і виграв у шоу.

Шанувальники кращих друзів залишили купу позитивних коментарів: "Це літо прекрасне, Андрюш, а буде ще крутіший 💚 ✌️Алінці, Здоров 🙋 тебе мій фаворит назавжди 🤗", "Да ладно, далі літо за гроші, але цілком так може бути ))".

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