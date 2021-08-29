Гуморист Андрій Рибак, який брав участь у реаліті-шоу "Холостячка", розповів, що найбільше цінує в своїй дівчині

Як пише Politeka.net, відомий гуморист та шоумен Андрій Рибак, який вперше засвітився на телебаченні у проєкті "Ліга Сміху", став чи не найяскравішим учасником реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Однак незадовго до фіналу Рибак зізнався, що насправді у нього вже є кохана дівчина Аліна й зі скандалом покинув проєкт.

У своєму Instagram ексучасник "Холостячки" часто ділиться подробицями свого особистого життя. Цього разу гуморист влаштував шанувальникам рубрику "Питання-відповідь". Так, фанати Рибака поцікавилися, що йому найбільше подобається у його коханій.

"Вона завжди знає, як мене розвеселити! І ще вона красива дуже)", - відповів Андрій Рибак.

Рaніше Politeka писaлa, що кращий друг Еллерта вперше заговорив про причини його розставання з Мішиною: "У житті трапляються...".

Нагадаємо, що Рибак після провалу на "Холостячці" дав поради, що робити в разі невдалого побачення: "Якщо дівчина спізнюється...".

A ще Politeka повідомлялa, що Тригубенко висловив Рибаку, який пішов з "Холостячки" заради іншої, все що думав: "Пацан...".