Колишній учасник проекту "Холостячка" Андрій Рибак показав, як проводить час з коханою

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак був учасником проекту" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Однак в ході шоу зізнався, що прийшов туди заради піару, а насправді у нього була дівчина. Покину проект він повернувся до своєї Аліни.

У новому пості в Instagram Андрій показав, як дівчина над ним пожартувала.

"Андрій, давай пограємо в іргу. Дивись, на рахунок три ти повинен зробити саме тупе обличчя, яке тільки можеш", - сказала вона.

Андрій погодився.

"Раз... так, по дощі, я ж сказала:» на рахунок три", - розсміялася дівчина.

"Кожен день таке! Що порадите робити?» - звернувся до фоловерів Рибалка.

"Зрозуміти і пробачити», «любити, що ж ще», - написали свої варіанти в коментарях.

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