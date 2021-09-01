Колишній учасник проекту "Холостячка" Андрій Рибак показав, як проводить час з коханою
Як передає Politeka.net, Андрій Рибак був учасником проекту" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Однак в ході шоу зізнався, що прийшов туди заради піару, а насправді у нього була дівчина. Покину проект він повернувся до своєї Аліни.
У новому пості в Instagram Андрій показав, як дівчина над ним пожартувала.
"Андрій, давай пограємо в іргу. Дивись, на рахунок три ти повинен зробити саме тупе обличчя, яке тільки можеш", - сказала вона.
Андрій погодився.
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"Раз... так, по дощі, я ж сказала:» на рахунок три", - розсміялася дівчина.
"Кожен день таке! Що порадите робити?» - звернувся до фоловерів Рибалка.
"Зрозуміти і пробачити», «любити, що ж ще», - написали свої варіанти в коментарях.
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