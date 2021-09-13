Известный радиоведущий и участник 1 сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак удивил видео

Как сообщает Politeka.net, первый сезон шоу "Холостячка" на телеканале СТБ завершился давно. Одним из самых ярких участников стал радиоведущий и комик Андрей Рыбак.

Несколько часов назад он показал забавное видео в сети Instagram.

Так, комик решил повторить популярный пранк. Он состоит в том, чтобы назвать свою любимую другим именем и что-то у нее попросить. После этого остается лишь ждать, как отреагирует "вторая половинка".

Андрей решил попросить "Катю" сделать ему кофе. Что ж кофе она его действительно угостила, но после этого выгнала из дома. На последних кадрах видео можно заметить, как Рыбак спит на лавочке и пьет кофе, оказавшись на улице после пранка.

Пользователям сети пришелся по вкусу юмор комика и они его за это похвалили: "Ржу не могу", "Ой, не могу", "Хорошо, что не гипс", "Катя кофе таки сделала", "Ого, и такое бывает )".

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