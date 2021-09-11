Відомий радіоведучий і учасник 1 сезону проєкту "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак показав, як розважається зі своєю дівчиною

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проєктах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної і потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим. Андрій активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу Андрій Рибак опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Ведучий запропонував шанувальникам сказати йому дату, а він на це викладе будь-якої контент з галереї, прив'язаний до цієї дати. Користувачі мережі попросили його викласти щось з 8-го березня. На кадрах Андрій виконує трюк перед своєю дівчиною Аліною.

На ньому тільки білий халат, і в ньому він виконує перекид в одну сторону, а потім в другу.

"Розважалися як могли", - підписав відео Андрій Рибак.

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