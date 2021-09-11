Известный радиоведущий и участник 1 сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак показал, как развлекается со своей девушкой

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным. Андрей активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Ведущий предложил поклонникам сказать ему дату, а он на это выложит какой-либо контент из галереи, привязанный к этой дате. Пользователи сети попросили его выложить что-то с 8-го марта. На кадрах Андрей выполняет трюк перед своей девушкой Алиной.

На нем только белый халат, и в нем он выполняет кувырок в одну сторону, а потом в другу.

"Развлекались как могли", - подписал видео Андрей Рыбак.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.

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