Известный радиоведущий и участник 1 сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак показал, как развлекается со своей девушкой
Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным. Андрей активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Ведущий предложил поклонникам сказать ему дату, а он на это выложит какой-либо контент из галереи, привязанный к этой дате. Пользователи сети попросили его выложить что-то с 8-го марта. На кадрах Андрей выполняет трюк перед своей девушкой Алиной.
На нем только белый халат, и в нем он выполняет кувырок в одну сторону, а потом в другу.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская призналась, кому отдала особенное место в своем сердце: "Не тот, о ком вы подумали..."
Никитюк в полупрозрачном белье засветила идеальную фигуру: "Минутка самолюбования"
Новый судья "Танців з зірками" Чмерковский заткнул за пояс Яму и Кухар: "Надоели..."
Эктор Хименес-Браво, попрощавшись, покинул Украину: "Я очень-очень устал"
"Развлекались как могли", - подписал видео Андрей Рыбак.
Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.
Ранее сообщалось, экс-участник "Холостячки" Рыбак ужаснул внешностью до популярности, редкое фото: "Выживали как могли"
Также, экс-участник "Холостячки" Рыбак взбудоражил снимком с возлюбленной и Эллертом: "Вовсе не стыдно"
Politeka рассказывала, экс-участник "Холостячки" Рыбак растрогал романтическим моментом с новой девушкой: "Совсем не страшно!"