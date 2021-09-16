Фаворит "Холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак показав, заради кого він пішов з шоу

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної і потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим.

Цього разу Андрій Рибак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку фаворит "Холостячки" обіймає свою дівчину Аліну. Як відомо, саме заради неї Андрій Рибак покинув проект.

"Я твій фрегат, ти моя каравела!",- підписав фото радіоведучий.

Шанувальники засипали пару приємними словами в коментарях: "Перше фото викликало асоціацію з Армані, дуже розкішно і зі смаком", "Красива пара, щастя", "Дуже красиві фото! Такоооооой любов'ю просякнуті! Кайф".

Крім фанатів, також оцінив пару і кращий друг рибалки і переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт.

Раніше повідомлялося, екс-учасник "Холостячки" Рибак розбурхав знімком з коханою і Еллертом: "Зовсім не соромно"

Також, екс-учасник "Холостячки" Рибак жахнув зовнішністю до популярності, рідкісне фото: "Виживали як могли"

Politeka розповідала, Рибалка з "Холостячки" в одному халаті показав трюки, яким навчився після проєкту: "Розважалися як могли"



