Фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак показал, ради кого он ушел с шоу
Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.
На этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке фаворит "Холостячки" обнимает свою девушку Алину. Как известно, именно ради неё Андрей Рыбак покинул проект.
"Я твой фрегат, ты моя каравелла!", - подписал фото радиоведущий.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Осиротел маленький сын: страшная болезнь забрала жизнь молодой харьковчанки
Вскрылись детали трагедии с Черноволом: добивали 4-мя ударами кастета
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
Первый вылет из "Танців з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Не верю, что за Джамалу больше проголосовало"
Поклонники засыпали пару приятными словами в комментариях: "Первое фото вызвало ассоциацию с Армани, очень роскошно и со вкусом", "Красивая пара, счастья", "Очень красивые фото! Такоооооой любовью пропитаны! Кайф".
Помимо фанатов, также оценил пару и лучший друг Рыбака и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт.
Ранее сообщалось, экс-участник "Холостячки" Рыбак взбудоражил снимком с возлюбленной и Эллертом: "Вовсе не стыдно"
Также, экс-участник "Холостячки" Рыбак ужаснул внешностью до популярности, редкое фото: "Выживали как могли"
Politeka рассказывала, Рыбак из "Холостячки" в одном халате показал трюки, которым научился после проекта: "Развлекались как могли"