Фаворит "Холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак показал, ради кого он ушел с шоу

Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.

На этот раз Андрей Рыбак опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке фаворит "Холостячки" обнимает свою девушку Алину. Как известно, именно ради неё Андрей Рыбак покинул проект.

"Я твой фрегат, ты моя каравелла!", - подписал фото радиоведущий.

Поклонники засыпали пару приятными словами в комментариях: "Первое фото вызвало ассоциацию с Армани, очень роскошно и со вкусом", "Красивая пара, счастья", "Очень красивые фото! Такоооооой любовью пропитаны! Кайф".

Помимо фанатов, также оценил пару и лучший друг Рыбака и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт.

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