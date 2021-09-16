Відомий гуморист Андрій Рибак показав свій "спортивний" ранок і насмішив шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відомий український гуморист і учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артист повеселив своїх фоловерів кумедним відео, на якому показав, як "займається спортом" вранці.

У ролику під повільну музику Андрій спочатку розстеляє на підлозі килимок для йоги, потім лягає на нього важко зітхнувши, а потім починає котитися по підлозі і одночасно кутаючись в теплий плед, застелений поруч. Далі коміка можна побачити на дивані – він затишно вмостився, закутавшись в плед і тримаючи в руці пульт від телевізора.

У підписі до публікації Рибак написав: "Спортивний ранок – запорука здоров'я! Як вам моя методика? Запускати навчальний марафон?". Користувачі тут же почали коментувати кумедний ролик гумориста: "Клас, мені подобається така методика. Вже скільки років по ній працюю", "Ось такий марафон реально потрібен, а не ось це ось все біжи, вирішуй, дедлайни, звіти", "О, у мене така ж техніка", "Посміхаємося ж. Тому – так, запускайте. Щоранку", "Клас!".

Нагадаємо, Рибак на яхті показав ту, заради якої пішов з "Холостячки": "Ти моя...".

Як повідомляла Politeka, Рибалка з "Холостячки" розлютив свою дівчину і опинився на вулиці: "Добре, що не гіпс".

Також Politeka писала, що Рибак з "Холостячки" в одному халаті показав трюки, яким навчився після проекту: "Розважалися як могли".