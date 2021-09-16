Известный юморист Андрей Рыбак показал свое "спортивное" утро и насмешил поклонников
Как сообщает Politeka.net, известный украинский юморист и участник шоу "Холостячка" с Ксений Мишиной Андрей Рыбак часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист повеселил своих фолловеров забавным видео, на котором показал, как "занимается спортом" по утрам.
В ролике под медленную музыку Андрей сначала расстилает на полу коврик для йоги, затем ложится на него тяжело вздохнув, а потом начинает катиться по полу и одновременно кутаясь в теплый плед, застеленный рядом. Дальше комика можно увидеть на диване – он уютно умостился, закутавшись в плед и держа в руке пульт от телевизора.
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В подписи к публикации Рыбак написал: "Спортивное утро – залог здоровья! Как вам моя методика? Запускать обучающий марафон?". Пользователи тут же принялись комментировать забавный ролик юмориста: "Класс, мне нравится такая методика. Уже сколько лет по ней работаю", "Вот такой марафон реально нужен, а не вот это вот все беги, решай, дедлайны, отчеты", "О, у меня такая же техника", "Улыбаемся ж. Поэтому – да, запускайте. Каждое утро", "Класс!".
Напомним, Рыбак на яхте показал ту, ради которой ушел с "Холостячки": "Ты моя…".
Как сообщала Politeka, Рыбак из "Холостячки" разозлил свою девушку и оказался на улице: "Хорошо, что не гипс".
Также Politeka писала, что Рыбак из "Холостячки" в одном халате показал трюки, которым научился после проекта: "Развлекались как могли".