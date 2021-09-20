Через рік шлюбу і життя на арендованих квартирах ведучий "Співають всі" Володимир Остапчук і його нова дружина Христина Горняк зважилися на сміливий крок

Так, 37-річний шоумен і його 35-річна кохана похвалилися радісною подією в їхній родині. Христина опублікувала кілька свіжих фото в Instagram, на яких вони з чоловіком позували на тлі недобудованого двоповерхового будинку, передає Politeka.net.

Виявляється, парочка втілює в життя свою давню мрію - отримати власний куточок, де можна далі будувати відносини і, цілком ймовірно, завести дітей.

"Ми будуємо будинок!!!🏡 Я не вірю своїм очам, але зовсім скоро ми заїдемо в наше сімейне гніздечко!!! Я щаслива!!!❤️", - не стримала почуттів Христина.

І хоч будівництво ще не завершене, в будинку поки ще немає ні вікон, ні дверей, ведучий з дружиною отримали безліч привітань в коментарях:

"Классс! Вітаю!!! 😍"

"Я так і думала, але здавалося, що це буде квартира, а тут цілий будинок! Молодці))"

"Я вгадала) адже ви не раз про це говорили, перебуваючи вдома у батьків) рада за Вас!"

"Яка новина🙌вітаю😍"

"Власний будинок і дворик - це початок чогось чудесного і нового😍"

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