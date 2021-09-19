Христина Гірняк, друга дружина ведучого "Співають всі" та "Маска" Володимира Остапчука, звернулася до підписників з життєвим питанням

Як відомо, Володимир з Христиною одружені вже рік, спільних дітей у парочки поки немає, вони обидва зайняті кар'єрою. Христина працює нотаріусом, але при цьому захоплюється танцями, блогерством і різними мотиваційними тренінгами.

У своїх нових "сторіз" в Instagram, 34-річна Горняк розповіла користувачам про проблему, з якою зіткнулася на власній кухні, передає Politeka.net.

"У мене все замерзає в холодильнику. При тому, що температура включена на мінімальну. Підкажіть, як можна вберегти? Все мерзне просто взагалі... Я втомилася викидати овочі постійно", - поскаржилася Христина, показавши вміст свого холодильника з різними пакетиками і баночками.

Дружині Остапчука порадили підвищити температуру (спочатку в неї стояло на позначці +1 градус). Але, за її словами, вона вже намагалася так зробити, і проблему це не вирішило.

"Сказали, збільшити градуси... У мене було вже і 5, і 8, і 1, і нічого не допомагає. Моя знайома сказала, що проблема може бути в тому, що погано прилягає гумка, і тому намерзає. Капець", - засмутилася Горняк.

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