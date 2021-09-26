Новая жена ведущего проектов "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, о чем сожалеет

Так, жена Остапчука заинтриговала подписчиков известием о важном для их семьи дне, дав им шанс угадать, о чем речь. Большинство подумали, что речь о годовщине свадьбы (они как раз поженились осенью прошлого года), но дело было в другом. В чем именно, Кристина рассказала в новых "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Завтра Вова у меня именниник! Ой, ему как всегда 18, и это очень классный день. Я всегда радуюсь, когда у людей день рождения..., - сообщила Остапчук, добавив о менее веселом моменте, - К огромному сожалению, в этом году мы не сможем отпраздновать его день рождения. Кажется, уже хорошая традиция у Вовы - он всегда на важные какие-то праздники работает, дарит другим людям праздник. Завтрашний день не исключение".

По словам жены Остапчука, они договорились, что постараются провести этот день вместе, и на работу поедут уже после обеда.

"А в следующем году мы обязательно сделаем какую-то классную вечеринку, потому что Вова никогда не праздновал свой день рождения. Он говорил, что никогда не собирал друзей... Я очень хочу, чтобы у него когда-то случился этот праздник, и это будет в следующем году", - добавила Кристина.

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