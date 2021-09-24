Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук рассказал о съемках новой комедии "Любовь и блогеры"
Как пишет Politeka.net, в своем Instagram ведущий многих популярных проектов на телевидении Владимир Остапчук часто делится с поклонниками не только подробностями личной жизни, но и рассказывает о работе.
На этот раз Остапчук сообщил о съемках комедии "Любовь и блогеры".
"Ееееее🔥🔥🔥 До сих пор не верится, что мы с @tallertv снимаем кино! Это будет классная, легкая комедия "Любов і блогери".Сейчас чуть на эмоциях, но пока - снова на локацию, подробности позже)
Подписывайтесь на страницу @bloggers_cinema и узнайте - кто из блогеров будет в кино 🎬🔥 ", - написал Владимир.
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Ведущий опубликовал фото со съемок, где вместе с ним была его жена Кристина Горняк, актрисы Ольга Сумская и Екатерина Кистень, участники команды "30+" из "Лиги смеха" и другие члены съемочной группы.
Поклонники написали много комментариев, они с нетерпением ожидают премьеры комедии.
"Это будет очень круто 😍 Будет пожар!!!!! 🔥 ", "Круто!!! Поздравляю 👏👏👏 ", "классс, поздравляю 🔥🔥🔥👏👏👏 ", "хочется крутого украинского продукта 🤗 В надежде, что билет куплю не зря"," мы ждем 😍😍😍 ", "Горжусь вами! Урраа 🔥❤️ "- Написали в сети.
Ранее Politeka писала, что больная жена ведущего шоу "Маска" Остапчука блеснула фигуркой в микро-топе: "Кристина, опомнись...".
Напомним, что ведущий "Поют все" Остапчук сообщил о проблемах жены и показал результат теста: "Сильно болит".
A еще Politeka сообщала, что Остапчук по своему опыту прокомментировал скандальный развод блогеров Пустовит: "всегда виноват...".