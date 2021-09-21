Популярний український ведучий Володимир Остапчук поділився своєю думкою щодо скандального розлучення блогерів Саші та Ігоря Пустовітів

В Україні щосили гримить скандал навколо розлучення пари блогерів-Саші та Ігоря Пустовіт. Подружжя довгий час демонстративно виставляли напоказ своє ідеальне сімейне життя, проте в недавньому інтерв'ю Маші Єфросиніній Саша зізналася, що вони розлучаються. Дівчина звинуватила чоловіка в аб'юзі і вимаганнях, а той, у свою чергу, розповів ведучому славі Дьоміну, що дружина бреше, а також сама знущалася над ним у шлюбі.

Цей скандал вже встигли прокоментувати деякі українські медійні особистості. Як пише Politeka.net, висловитися вирішив і ведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук.

"Я не особливо стежу за чужим життям. Знаю, що обидва висловилися в бік іншого боку. Єдине, що я б констатував - в цій країні чоловік завжди винен. Апріорі. У будь-якому подібному скандалі. Відразу "аб'юзер", "не чоловік" і далі за списком. Навіть якщо віддав все майно і підтримуєш дітей. Ти винен, на жаль)", - написав шоумен у відповідь на питання від передплатника.

У той же час Остапчук підкреслив, що в подібних скандалах жертвами стають в першу чергу діти, яких у подружжя Пустовітів двоє.

"По закінченню часу як і у всіх пар прийде розуміння. Що в публічному з'ясуванні в результаті страждають діти, вже мені повірте", - підсумував Остапчук.

Варто відзначити, що ведучий говорить з особистого досвіду, адже кілька років тому він сам пережив скандальне розлучення з Оленою Войченко, подробиці якого стали надбанням громадськості. Колишня дружина звинуватила ведучого у зраді з Христиною Гірняк, на якій згодом одружився Остапчук. Після розлучення Войченко всіляко намагається обмежити час, який колишній чоловік може проводити з їхніми дітьми.

Нагадаємо, "улюбленець" Тіни Кароль вляпався в скандал через гучне розлучення Саші Пустовіт.

Як повідомляла Politeka, Рибалка з "Холостячки" вліз у скандал з розлученням блогерів Пустовіт.

Також Politeka писала, що блогерка Саша Пустовіт розридалася, розповідаючи про справжні причини розлучення.