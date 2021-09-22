Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина зізналася, про що мріє під час хвороби

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Христина Горняк розповіла, що трохи прихворіла. Дівчина зробила тест на коронавірус, який виявився негативним. При цьому вона відчуває себе погано.

У мережі красуня опублікувала архівне фото, на якому блиснула своєю стрункою фігуркою в мініатюрному в'язаному топі. Стильний лук Христина доповнила білою сорочкою.

"Сиджу другий день вдома, хворію і так хочу повернутися в звичайний свій ритм життя! Хочу мільйон дзвінків по справі! Хочу бігти на роботу! Хочу стояти в черзі на НП! Хочу нічого не встигати! Хочу жити активно! Так що збираюся вже взяти себе в руки і не розкисати!",- зазначила красуня.

У коментарях Христину підтримали добрими словами.

"Здоров'я вам! І успішно здійснити всі свої хочу", "І я так хочу! Теж розклеїлася зовсім", "Організм дає підказки. Христина, схаменися", "Кріс, бажаю якнайшвидшого одужання!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Христина Горняк зіткнулася з проблемою, звернувшись за допомогою до шанувальників: "нічого не допомагає".

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук розповів про проблеми дружини:"Сильно болить".

Також Politeka писала, що Христина Горняк оголосила про довгоочікувану подію:"не вірю своїм очам".