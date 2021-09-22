Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина зізналася, про що мріє під час хвороби
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Христина Горняк розповіла, що трохи прихворіла. Дівчина зробила тест на коронавірус, який виявився негативним. При цьому вона відчуває себе погано.
У мережі красуня опублікувала архівне фото, на якому блиснула своєю стрункою фігуркою в мініатюрному в'язаному топі. Стильний лук Христина доповнила білою сорочкою.
"Сиджу другий день вдома, хворію і так хочу повернутися в звичайний свій ритм життя! Хочу мільйон дзвінків по справі! Хочу бігти на роботу! Хочу стояти в черзі на НП! Хочу нічого не встигати! Хочу жити активно! Так що збираюся вже взяти себе в руки і не розкисати!",- зазначила красуня.
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Збентеженого Дана Балана зняли в міцних обіймах улюбленої блондинки: "Рідні душі"
Стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "Викликаю швидку"
Джамалу підкосила хвороба: співачка звернулася до українців перед новим ефіром "Танців з зірками"
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
У коментарях Христину підтримали добрими словами.
"Здоров'я вам! І успішно здійснити всі свої хочу", "І я так хочу! Теж розклеїлася зовсім", "Організм дає підказки. Христина, схаменися", "Кріс, бажаю якнайшвидшого одужання!",- пишуть люди.
Нагадаємо, що Христина Горняк зіткнулася з проблемою, звернувшись за допомогою до шанувальників: "нічого не допомагає".
Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук розповів про проблеми дружини:"Сильно болить".
Також Politeka писала, що Христина Горняк оголосила про довгоочікувану подію:"не вірю своїм очам".