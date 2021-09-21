Відомий телеведучий Володимир Остапчук показав, як зазвичай проводить час з дружиною в спальні
Телеведучий Володимир Остапчук цього разу вирішив відповісти на найрізноманітніші запитання фанатів, причому не обійшлося без суто особистих тем. У звично жартівливій манері цього разу артист також вирішив показати кадри зі спальні.
Один з шанувальників написав телеведучому, що той ніколи не показує кадри зі спальні, на що Володимир опублікував ролик. У кімнаті зі своєю дружиною Христиною чоловік готувався до сну і показав, як вони лежать з телефонами і займаються своїми справами.
До слова, нерідко телеведучий показує і те, як проводить ранок зі своєю другою дружиною, або їде відвідати дітей. Також Володимир демонструє знімки із закулісся шоу, де знімається.
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Також Остапчук розсекретив свої гонорари з минулого:
«Ми з Олею тут згадуємо, за яку суму я вів у них весілля. Скільки коштував Остапчук п'ять років тому. Зараз скаже дуже закриту інформацію. І так, Володимир коштував у 2016 році 500 євро» - розповів Остапчук і показав знайому, з якою якраз вечеряв.
Після цього одна з прихильниць Володимира нагадала, що в 2006 році він вів у неї весілля в Умані взагалі за 800 грн.
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