Известный телеведущий Владимир Остапчук показал, как обычно проводит время с супругой в спальне
Телеведущий Владимир Остапчук в этот раз решил ответить на самые разные вопросы фанатов, причем не обошлось без сугубо личных тем. В привычно шуточной манере в этот раз артист также решил показать кадры из спальни.
Один из поклонников написал телеведущему, что тот никогда не показывает кадры из спальни, на что Владимир опубликовал ролик. В комнате со своей супругой Кристиной мужчина готовился ко сну и показал, как они лежат с телефонами и занимаются своими делами.
К слову, нередко телеведущий показывает и то, как проводит утро со своей второй женой, или уезжает навестить детей. Также Владимир демонстрирует снимки из закулисья шоу, где снимается.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
Также Остапчук рассекретил свои гонорары из прошлого:
«Мы с Олей тут вспоминаем, за какую сумму я вел у них свадьбу. Сколько стоил Остапчук пять лет назад. Сейчас скажет очень закрытую информацию. И так, Владимир стоил в 2016 году 500 евро» - рассказал Остапчук и показал знакомую, с которой как раз ужинал.
После этого одна из поклонниц Владимира напомнила, что в 2006 году он вел у нее свадьбу в Умани вообще за 800 грн.
«Ночная история про путь и мотивацию» - заключил Остапук под кадрами.
Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука столкнулась с проблемой у себя дома и попросила совета: "Ничего не помогает"
Как сообщала Politeka, Остапчук показал новую жену и рассказал, почему ею гордится: "Как такая хрупкая девочка..."
Также Politeka писала, что жена Остапчука в платье с открытыми плечами засветила тату в интересном месте: "Без слов"