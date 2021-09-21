Известный телеведущий Владимир Остапчук показал, как обычно проводит время с супругой в спальне

Телеведущий Владимир Остапчук в этот раз решил ответить на самые разные вопросы фанатов, причем не обошлось без сугубо личных тем. В привычно шуточной манере в этот раз артист также решил показать кадры из спальни.

Один из поклонников написал телеведущему, что тот никогда не показывает кадры из спальни, на что Владимир опубликовал ролик. В комнате со своей супругой Кристиной мужчина готовился ко сну и показал, как они лежат с телефонами и занимаются своими делами.

К слову, нередко телеведущий показывает и то, как проводит утро со своей второй женой, или уезжает навестить детей. Также Владимир демонстрирует снимки из закулисья шоу, где снимается.

Также Остапчук рассекретил свои гонорары из прошлого:

«Мы с Олей тут вспоминаем, за какую сумму я вел у них свадьбу. Сколько стоил Остапчук пять лет назад. Сейчас скажет очень закрытую информацию. И так, Владимир стоил в 2016 году 500 евро» - рассказал Остапчук и показал знакомую, с которой как раз ужинал.

После этого одна из поклонниц Владимира напомнила, что в 2006 году он вел у нее свадьбу в Умани вообще за 800 грн.

«Ночная история про путь и мотивацию» - заключил Остапук под кадрами.

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