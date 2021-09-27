Обнародовали семь интересных фактов о ведущем

По случаю дня рождения известного украинского телеведущего Владимира Остапчука в сети обнародовали интересные факты о нем

Как пишет Politeka.net, известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, которого украинцы знают благодаря шоу "Маска" и талант-шоу "Співають всі", 27 сентября празднует свое 37-летие. Остапчук получил много поздравлений от жены, друзей и родных.

На официальной странице программы "Зірковий шлях" в Instagram по случаю Дня рождения ведущего опубликовали семь интересных фактов о Владимире Остапчуке.

"Владимир Остапчук празднует день рождения ❤️ Желаем @vova_ostapchuk, чтобы жизнь была яркой, как гипершоу МАСКА @maskaukrainetv. А душа пела самые красивые треки со @spivayut_vsi", - написали на странице.

Итак, оказалось, что в школе Остапчук имел прозвище "Мистер реклама", потому что знал все ролики и умело копировал голоса. Также он является мастером спорта по ракетомоделированию, по образованию – филолог, знает 5 языков, обожает запах книг. Любимый десерт ведущего "Маски" и "Співають всі" – пражский торт.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и написали много пожеланий Остапчуку.

"С Днем рождения Владимир! 🎂🎉😉🤩💪⭐ Оставайся всегда таким же добрым ярким и позитивным", "С днем рождения! Успехов, здоровья и воодушевления!",- написали в сети.

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