"Не знаю, що за день"

Ведучі шоу "Співають всі" Володимир Остапчук і Ваня Рассел отримали травми на зйомках, і поділилися подробицями

Популярний музичний проект, в якому задіяно багато зірок українського шоу-бізнесу, не обійшовся без серії НП, які трапилися на знімальному майданчику за один день. Як пише Politeka.net, про них розповіли ведучі шоу в новому відео на YouTube-каналі "Співають всі".

"Я не знаю, що сьогодні за день, тому що я знаю, що Вова Остапчук порізав чи то руку, чи то палець...я вивихнув ногу, впавши зі сцени", - розповів Ваня Рассел за лаштунками програми.

Також з'явилися кадри, на яких ведучому забинтовують травмовану ногу.

Однак, на цьому неприємності не закінчилися.

"Амадора Лопеса, знаєш, кран трохи в голову не вдарив", - розповів Остапчуку Рассел.

У відповідь Володимир запропонував скласти календар всіх травм, отриманих учасниками проекту.

"Насправді я просто випадково зачепив рукою декорацію...І я вже підбігаю для того, щоб взяти інтерв'ю у наших експертів, і я відчуваю, що у мене так, мокренько, в руці...Ну нічого, це просто порізи", - розповів докладніше про свою травму Остапчук, продемонструвавши свою поранену руку.

Судячи з настрою ведучих, їх травми виявилися зовсім не важкими.

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