Ведущие шоу «Співають всі» Владимир Остапчук и Ваня Рассел получили травмы на съемках, и поделились подробностями
Популярный музыкальный проект, в котором задействованы многие звезды украинского шоу-бизнеса, не обошелся без серии ЧП, которые случились на съемочной площадке за один день. Как пишет Politeka.net, о них рассказали ведущие шоу в новом видео на YouTube-канале «Співають всі».
«Я не знаю, что сегодня за день, потому что я знаю, что Вова Остапчук порезал то ли руку, то ли палец…я вывихнул ногу, упав со сцены», - рассказал Ваня Рассел за кулисами программы.
Также появились кадры, на которых ведущему забинтовывают травмированную ногу.
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Однако, на этом неприятности не закончились.
«Амадора Лопеса, знаешь, кран чуть в голову не ударил», - рассказал Остапчуку Рассел.
В ответ Владимир предложил составить календарь всех травм, полученных участниками проекта.
«На самом деле я просто случайно задел рукой декорацию…и я уже подбегаю для того, чтобы взять интервью у наших экспертов, и я чувствую, что у меня так, мокренько, в руке…Ну ничего, это просто порезы», - рассказал подробнее о своей травме Остапчук, продемонстрировав свою пораненную руку.
Судя по настрою ведущих, их травмы оказались совсем не тяжелыми.
Напомним, Могилевская показала, как они общались с Русланой за кулисами «Співають всі».
Как сообщала Politeka, Могилевская показала "свою прелесть" на "Співають всі" и рассмешила видом.
Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук рассказал о ЧП на съемочной площадке.