"Не знаю, что за день"

Ведущие шоу «Співають всі» Владимир Остапчук и Ваня Рассел получили травмы на съемках, и поделились подробностями

Популярный музыкальный проект, в котором задействованы многие звезды украинского шоу-бизнеса, не обошелся без серии ЧП, которые случились на съемочной площадке за один день. Как пишет Politeka.net, о них рассказали ведущие шоу в новом видео на YouTube-канале «Співають всі».

«Я не знаю, что сегодня за день, потому что я знаю, что Вова Остапчук порезал то ли руку, то ли палец…я вывихнул ногу, упав со сцены», - рассказал Ваня Рассел за кулисами программы.

Также появились кадры, на которых ведущему забинтовывают травмированную ногу.

Однако, на этом неприятности не закончились.

«Амадора Лопеса, знаешь, кран чуть в голову не ударил», - рассказал Остапчуку Рассел.

В ответ Владимир предложил составить календарь всех травм, полученных участниками проекта.

«На самом деле я просто случайно задел рукой декорацию…и я уже подбегаю для того, чтобы взять интервью у наших экспертов, и я чувствую, что у меня так, мокренько, в руке…Ну ничего, это просто порезы», - рассказал подробнее о своей травме Остапчук, продемонстрировав свою пораненную руку.

Судя по настрою ведущих, их травмы оказались совсем не тяжелыми.

Напомним, Могилевская показала, как они общались с Русланой за кулисами «Співають всі».

Как сообщала Politeka, Могилевская показала "свою прелесть" на "Співають всі" и рассмешила видом.

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук рассказал о ЧП на съемочной площадке.