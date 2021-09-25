Украинская певица Наталья Могилевская показала, как развлекается на "Співають всі"
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала капитаном нового песенного шоу "Співають всі". Красотка у себя в Инстаграм показала необычный кадр с проекта, попросив помощи.
На фото Наталья снялась возле красной кнопки. Могилевская смотрела в камеру, впечатляя игривым взглядом.
"Придумайте подпись к фото. Самые смешные опубликую в сториз", - написала Наталья.
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Фанаты сразу начали обшучивать ситуацию:
"Наташа, твои глаза выразительные", "The кнопка", "Краснокнопочный конвейер", "Натуся, нажми кнопусю", "Моя прелесть, мое сокровище", "Я жду тебя мой волшебный голос", "Наталья Алексеевна кнопкодав. Как говориться народная", "Зачарую,заколдую как услышу я тебя кнопочка твоя", "Псссс...Талант есть?) А если найду?)", "Я завелась-останови меня,моя ты кнопочка красная)", "обязательно буду смотреть не пропущу )обожаю поют все программу".
Напомним, Могилевская рассказала, что готовится к важному событию и призналась, на что тратит время
А еще Politeka писала, что Могилевская подколола Ирину Билык, интервью пришлось срочно прервать
Также Politeka сообщала, что Тина Кароль отреагировала на подозрения Могилевской в "плагиате" ее образа