Украинская певица Наталья Могилевская показала, как развлекается на "Співають всі"

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала капитаном нового песенного шоу "Співають всі". Красотка у себя в Инстаграм показала необычный кадр с проекта, попросив помощи.

На фото Наталья снялась возле красной кнопки. Могилевская смотрела в камеру, впечатляя игривым взглядом.

"Придумайте подпись к фото. Самые смешные опубликую в сториз", - написала Наталья.

Фанаты сразу начали обшучивать ситуацию:

"Наташа, твои глаза выразительные", "The кнопка", "Краснокнопочный конвейер", "Натуся, нажми кнопусю", "Моя прелесть, мое сокровище", "Я жду тебя мой волшебный голос", "Наталья Алексеевна кнопкодав. Как говориться народная", "Зачарую,заколдую как услышу я тебя кнопочка твоя", "Псссс...Талант есть?) А если найду?)", "Я завелась-останови меня,моя ты кнопочка красная)", "обязательно буду смотреть не пропущу )обожаю поют все программу".

Напомним, Могилевская рассказала, что готовится к важному событию и призналась, на что тратит время

А еще Politeka писала, что Могилевская подколола Ирину Билык, интервью пришлось срочно прервать

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль отреагировала на подозрения Могилевской в "плагиате" ее образа



