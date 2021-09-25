Известный украинский ведущий Владимир Остапчук продолжает делиться подробностями со съемок новой комедии "Любовь и блогеры"

Как пишет Politeka.net, ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук часто рассказывает об интересных рабочих моментах в своем Instagram. Недавно ведущий рассказал о съемках новой комедии "Любовь и блогеры" и опубликовал несколько фотографий со съемочной площадки.

Как видим, над комедией работают жена Остапчука Кристина Горняк, актрисы Ольга Сумская и Екатерина Кистень, участники команды "30+" из "Лиги смеха" и другие.

В Instagram Остапчук делится подробностями со съемочной площадки. На этот раз он рассказал об определенных технических проблемах во время съемок.

"Все, кина не будет!",- написал Остапчук.

Как видим, на компьютере появилась надпись Erasing card, известивший о форматировании SD-карты. Обычно это делают, когда необходимо очистить все файлы на карте. Кроме этого, это – первый шаг при использовании новой SD-карты.

По информации, в новой комедии "Любовь и блогеры", кроме известных украинских актеров театра и кино, снимутся также 12 известных блоггеров и инфлюенсерив. Сценаристом комедии стал Алексей Приходько, который известен по картинам "Скажене весілля 1/2/3", "Великі Вуйки" и "Імпортний наречений".

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Напомним, что ведущий шоу "Маска" Остапчук внезапно "сменил" профессию, первые кадры:"до сих пор не верится".

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