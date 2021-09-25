Вітчизняна актриса Ольга Сумська, Народна і заслужена артистка України, показала новий образ
Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук сьогодні, 24 вересня, заявив про початок зйомок фільму "Любов і блогери". Як виявилося, Ольга Сумська теж буде зніматися в даному проекті. Красуня записала серію сторісів, де показала новий образ для картини Остапчука.
У відео красуня сиділа в гримерці, поки Ользі робили зачіску.
"Чаклуємо", - написала Ольга.
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На другому фото красуня показала зблизька.
"Перший день нового проекту", - додала Сумська.
"Сьогодні дуже комфортний акторський вагончик. Ну, а я готуюся до зйомки. Новий персонаж і нові емоції, друзі", - сказала Сумська на відео.
Красуня також показала свій завершений образ. Ольга була з короткою зачіскою і яскравим мейкапом, надівши червоне вбрання.
"Виявляється-це не просто вагончик, а ось хто тут іноді відпочиває", - сказала Ольга, показавши двері з написом "Винник".
На одному з останніх сторі Сумська була вже в блакитному вбранні, але зачіску залишила.
"Любов і блогери. Мій перший день", - підписала Ольга кадр.
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