Вітчизняна актриса Ольга Сумська, Народна і заслужена артистка України, показала новий образ

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук сьогодні, 24 вересня, заявив про початок зйомок фільму "Любов і блогери". Як виявилося, Ольга Сумська теж буде зніматися в даному проекті. Красуня записала серію сторісів, де показала новий образ для картини Остапчука.

У відео красуня сиділа в гримерці, поки Ользі робили зачіску.

"Чаклуємо", - написала Ольга.

На другому фото красуня показала зблизька.

"Перший день нового проекту", - додала Сумська.

"Сьогодні дуже комфортний акторський вагончик. Ну, а я готуюся до зйомки. Новий персонаж і нові емоції, друзі", - сказала Сумська на відео.

Красуня також показала свій завершений образ. Ольга була з короткою зачіскою і яскравим мейкапом, надівши червоне вбрання.

"Виявляється-це не просто вагончик, а ось хто тут іноді відпочиває", - сказала Ольга, показавши двері з написом "Винник".

На одному з останніх сторі Сумська була вже в блакитному вбранні, але зачіску залишила.

"Любов і блогери. Мій перший день", - підписала Ольга кадр.

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