Отечественная актриса Ольга Сумская, Народная и Заслуженная артистка Украины, показала новый образ

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук сегодня, 24 сентября, заявил о начале съемок фильма "Любовь и блогеры". Как оказалось, Ольга Сумская тоже будет сниматься в данном проекте. Красотка записала серию сторисов, где показала новый образ для картины Остапчука.

В видео красотка сидела в гримерке, пока Ольге делали прическу.

"Колдуем", - написала Ольга.

На втором фото красотка показала вблизи.

"Первый день нового проекта", - добавила Сумская.

"Сегодня очень комфортный актерский вагончик. Ну, а я готовлюсь к сьемочке. Новый персонаж и новые эмоции, друзья", - сказала Сумская на видео.

Красотка также показала свой завершенный образ. Ольга была с короткой прической и ярким мейкапом, надев красный наряд.

"Оказывается - это не просто вагончик, а вот кто тут иногда отдыхает", - сказала Ольга, показав дверь с надписью "Винник".

На одном из последних стори Сумская была уже в голубом наряде, но прическую оставила.

"Любовь и блогеры. Мой первый день", - подписала Ольга кадр.

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