Украинская "Роксолана" Ольга Сумская показала серию кадров со съемок нового сериала, в котором начала сниматься

Артистка с юмором относится к своим разным ролям и любит подшутить даже над образами. В этот звезда показала целую серию кадров с работы над новым сериалом, где ей досталась довольно нетипичная роль.

С прической в стиле Юлии Тимошенко Сумская покрасовалась в образе продавщицы Тамары:

«Сидела, сидела, зато высидела новую характерную роль Тамары (она же Тамагавк, которая лает, если надо) в прекрасном сериале «Хозяин» 🎬! А партнеры какие! Листайте фото! Спасибо моим прекрасным коллегам, и всей невероятной команде за творческое вдохновение! Поэтому, уже скоро ждем премьеру! ✋» - подогрела интригу звезда.

Пользователи поспешили выразить свое мнение под кадрами:

«Олюся, благодарю вас за каждое слово; А Степановна что там делает? 😂; А мне на Юлю Владимировну; Вы красавица! 😍; Так буду смотреть обязательно !! Вы замечательная !! Олюся, та вы бриллиант❤️; Тимошенко отдыхает; Милая Львица! Самая красивая Женщина🔥».

Отметим, Ольга Сумская славится прекрасным чувством стиля. Звезда однажды призналась, что старается прислушиваться к советам лучших украинских мастеров, но при этом всегда ориентируется на свои ощущения.

Сумская говорит, что нередко она сочетает в себе профессии артиста, имиджмейкера, стилиста и гримера. К тому же она сама неплохо рисует и может сделать себе хороший макияж.

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