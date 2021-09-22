Актриса Ольга Сумская, Заслуженный и Народный артист Украины, показала, как релаксирует перед работой

Ольга Сумская показывает в Инстаграм много фото с работы. После того, как звезда снова приступила к съемкам на разных проектах, у нее было не так много времени на себя.

Несмотря на это в перерывах между съемками или началом очередного спектакля, где она играет, Ольга старается позаботиться о своей внешности. В этот раз 55-летняя Сумская отдохнула в руках умелых мастеров, что позаботились о ее золотистых локонах и ногтях.

После того, как Ольга показала себя без макияжа и на сеансе в салоне, она также похвасталась и результатом своих преображений. Показав новое селфи в машине, звезда выглядела очень хорошо и явно моложе своего возраста.

Отметим, Ольга Сумская, как и ее сестра Наталья, является успешной украинской актрисой. Красотка более 30 лет радует фанатов своей игрой в театре и кино. Звезда продолжает работать и сейчас, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.

Звезда также записала новые сторис, показав свой новый образ.

"Так, ну что, Запорожье? Мы начинаем. Сегодня у нас практически аншлаг. Графиня Вронская готова", - сказала красотка.

Напомним, показательные фото Винника, Ротару, Сумской и других звезд, которые перестали стареть

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