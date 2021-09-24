Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук розповів про зйомки нової комедії "Любов і блогери"

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram ведучий багатьох популярних проєктів на телебаченні Володимир Остапчук часто ділиться з шанувальниками не тільки подробицями особистого життя, а й розповідає про роботу.

Цього разу Остапчук повідомив про зйомки комедії "Любов і блогери".

"Ееееее🔥🔥🔥 До сих пір не віриться, що ми з @tallertv знімаємо кіно! Це буде класна, легка комедія "Любов і блогери". Зараз трохи на емоціях, але поки - знову на локацію, подробиці пізніше)

Підписуйтесь на сторінку @bloggers_cinema і дізнайтеся - хто з блогерів буде в кіно 🎬🔥", - написав Володимир.

Ведучий опублікував фото зі зйомок, де разом з ним була його дружина Христина Горняк, акторки Ольга Сумська та Катерина Кістень, учасники команди "30+" з "Ліги сміху" та інші члени знімальної групи.

Шанувальники написали багато коментарів, вони з нетерпінням очікують прем’єри комедії.

"Це буде дуже круто 😍 буде підпал!!!!🔥", "Круто!!! Вітаю👏👏👏", "Класссс, вітаю🔥🔥🔥👏👏👏", "Хочеться крутого українського продукту🤗В надіїї, що білет куплю не дарма😉👏", "Ми чекаємо 😍😍😍", "Пишаюся вами! Ура 🔥❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що хвора дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука блиснула фігуркою в мікро-топі: "Христина, схаменися...".

Нагадаємо, що ведучий "Співають всі" Остапчук повідомив про проблеми дружини й показав результат тесту: "Сильно болить".

A ще Politeka повідомлялa, що Остапчук зі свого досвіду прокоментував скандальне розлучення блогерів Пустовіт: "Завжди винен...".